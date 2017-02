Il merchandise dei prossimi film dei Marvel Studios alla NY Toy Fair 2017

In questi giorni si sta tenendo a New York la Toy Fair, evento annuale in cui tutte le più grandi marche presentano le nuove linee di giocattoli ispirate a film, serie TV, videogiochi e fumetti.

Proprio ieri, la Funko ha presentato il merchandise di Spider-Man: Homecoming.

Oggi, l'account Facebook ufficiale della Marvel ha pubblicato una diretta dalla fiera, dove sono esposti i prodotti dedicati a Guardiani della Galassia Vol. 2 e Spider-Man: Homecoming.

I set LEGO della pellicola sull'Uomo Ragno ci mostrano un misterioso villain, oscurato dalla confezione per evitare spoiler, che è presente in un set dedicato allo scontro tra Spider-Man, Iron Man e l'Avvoltoio.

Per quanto riguarda il secondo capitolo sulle avventure dei Guardiani della Galassia, il merchandise rivela un primo sguardo ad Ego, il padre di Peter Quill/Star-Lord, interpretato da Kurt Russell. Tra gli altri anche le action figure di Baby Groot danzante, Gamora, Nebula, Rocket e Drax.

Oltre ad essi, anche le statuette Marvel Legends delle serie Netflix Marvel's Daredevil, Elektra, Marvel's Jessica Jones e Marvel's The Punisher, una replica del protagonista di Doctor Strange, e vari personaggi del mondo dei fumetti tra cui Spider-Man, Moon Knight, Old Man Logan, Captain Universe.