Il look classico di Bumblebee nelle foto dal set dello spin-off di Transformers

Procedono le riprese dello spin-offdedicato a Bumblebee , e grazie alle nuove foto dal set sbarcate online possiamo dare oggi una prima occhiata al look classico dell'eroe, trasformato in un

Mentre le forme di Bumblebee sono sempre state quelle di un maggiolino, tra cartoni e giocattoli, Michael Bay decise dai tempi del primo Transformers di dargli il look di una Chevrolet Camaro gialla, così da rilanciare il personaggio sul grande schermo in vesti differenti. Tra i vari distinguo dalla serie principale, però, la presenza della forma classica dell'eroe Autobot sarà senza dubbio un elemento che i fan apprezzeranno molto.



Lo spin-off su Bumblebee sarà diretto da Trevis Knight e vedrà nel cast Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny, per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.