Il Gladiatore: Ridley Scott pensa al sequel?

Una notizia che ha abbastanza del clamoroso, anche se ormai il cinema hollywoodiano in questi anni ci ha fin troppo abituati ai vari sequel, remake e reboot del caso. A distanza di diciassette anni dall'uscita al cinema,starebbe pensando a un seguito de, dramma storico campione d'incassi con

Il Gladiatore, caduta e rinascita di Massimo Decimo Meridio, da generale a schiavo e poi gladiatore per vendicare l'uccisione della moglie e del figlioletto per mano di Commodo, illegittimo nuovo imperatore di Roma, è uno dei kolossal più importanti d'inizio secolo, clamoroso successo di pubblico e vincitore di ben cinque Oscar.

Ridley Scott è tornato a parlarne recentemente al South West Film Festival, confermando l'idea di realizzarne un seguito:"So come riportarlo sullo schermo. Ne sto parlando con gli studios e loro mi dicono 'Ma è morto!' Ma c'è un modo per farlo tornare. Non so se succederà, Il Gladiatore è del 2000 e Russell ovviamente è cambiato un po'. Ora è impegnato ma sto provando a farlo tornare."Vedremo se la Universal accoglierà le idee di Scott, in un momento positivo della sua carriera dopo il buon riscontro di Sopravvissuto - The Martian con Matt Damon e l'imminente Alien: Covenant.

Nel cast de Il Gladiatore, oltre a Russell Crowe, ricordiamo anche Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, Oliver Reed - che morì durante la lavorazione - Djimon Hounsou e Derek Jacobi.