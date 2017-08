Il Giustiziere della Notte: il film rilancerà Bruce Willis, parola di regista!

, regista di Il Giustiziere della Notte , è certo che il remake del thriller- reboot dell'originale del 1974 con- sarà il degno rilancio per l'attore, un po' come fuper. Roth ne è assolutamente convinto!

Il Giustiziere della Notte, con protagonista Bruce Willis, parla di un uomo normale che si imbarca in un piano di spietata vendetta nel momento in cui la sua famiglia viene sterminata da un brutale atto di violenza.

Taken è stato molto ispirato dall'originale Death Wish, e in quel film Liam Neeson interpretava un ex agente CIA, che deve proteggere la sua famiglia dai terroristi. Visto che la sua carriera ha subito una battuta d'arresto, questo film potrebbe davvero rilanciare Willis nell'olimpo delle star Hollywoodiane (che lavorano)

In un'intervista con Yahoo!Movies, Eli Roth ha detto quanto segue:

"Volevamo riportare indietro il classico Bruce Willis, quello che tutti conosciamo e amiamo e volevamo anche fare un film "cazzuto" che fosse un bel revival di un classico del passato. Il mio intento era riportare Bruce ai fasti di titoli quali Il Quinto Elemento, Unbreakable, Die Hard e dargli la possibilità di cimentarsi in un'altra iconica performance. E credo proprio che ci sia riuscito. Per lui potrebbe essere il "suo" Taken."

