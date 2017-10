Il Giustiziere della Notte: Bruce Willis protagonista del nuovo poster ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il nuovo poster ufficiale de Il Giustiziere della Notte ), remake dell'omonimo film con protagonista l'indimenticabilequi sostituito da, diretto dalla mano (pesante) di

Il film seguirà la storia del Dottor Paul Kersey, un chirurgo che assiste inizialmente impotente alle conseguenze fisiche della violenza che dilania le strade di Chicago, operando i suoi pazienti in ospedale. Un giorno vengono uccise però la moglie e la figlia di Paul, che in preda a una sete di vendetta inestingubile decide di dare da solo la caccia agli assalitori della compianta famiglia. Chicago comincerà presto a domandarsi se questo vigilante sia un angelo custode o un inquietante mietitore in preda a un desiderio di morte incontrollabile.



Scritto da Joe Carnahan (The Grey), Il Giustiziere della Notte vedrà nel cast anche Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, Camila Morrone e Kimberly Elise, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 22 novembre.