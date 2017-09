Il giovane Jake Schur scelto come protagonista per The Kid di Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio ha scelto il giovane attore che interpreterà il protagonista nel suo debutto alla regia,. Si tratta di, che avrà il ruolo di Rio. Schur, figlio del produttore Jordan, è stato scelto da D'Onofrio proprio grazie al padre, che ha lavorato con la star nella pellicola Pawn Shop Chronicles.

The Kid racconterà la storia del famoso Billy The Kid, in un western che ne racconterà le gesta attraverso gli occhi di un ragazzino che si mette in contatto con il fuorilegge che lui considera un eroe, per cercare di convincerlo a ritrovare la sorella, appena rapita.

Le riprese del film inizieranno il 29 settembre a Santa Fe, in New Mexico. Nel cast del film anche Ethan Hawke e Dane DeHaan.

Vincent D'Onofrio è celebre per il ruolo di Palla di Lardo in Full Metal Jacket e per la partecipazione a diverse pellicole come JFK - Un caso ancora aperto, Ed Wood, Men in Black, The Cell - La cellula e Jurassic World. In tv ha interpretato per dieci anni il detective Goren in Law & Order: Criminal Intent.