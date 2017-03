Il franchise di Wolverine supera un miliardo grazie a "Logan"

, ultimo capitolo della saga dedicata all'artigliato mutante canadese dei fumetti della Marvel, si sta rivelando un grandissimo successo al box-office di tutto il mondo.

I primi dati al box-office hanno sin da subito indicato un incredibile successo al botteghino per il film di James Mangold, e la Fox non può che ritenersi soddisfatta del risultato. Sono 104.2 i milioni incassati in madrepatria dalla pellicola, nonostante il divieto ai minori, mentre nel resto del mondo è a quota 159 milioni.

Grazie a questo risultato, il franchise dedicato a Wolverine supera un miliardo al botteghino. X-Men le origini: Wolverine nel 2009 portò a casa 373 milioni di dollari mentre il più recente Wolverine - L'Immortale 414 milioni.

Secondo i primi pronostici, Logan - The Wolverine potrebbe restare addirittura in prima posizione questo week-end in USA, battendo Kong: Skull Island.