Il film di The Division sarà diretto da un premio Oscar

Dopo aver annunciato i casting diha deciso di affidare la regia del film di, regista premio oscar per, cult movie sul traffico di stupefacenti tra Nord e Sud America.

Dopo l’accoglienza infelice riservata al film di Assassin’s Creed, di cui potete leggere la nostra recensione qui, Ubisoft Motion Pictures ha deciso di fare un altro tentativo, puntando nuovamente sulla trasposizione cinematografica di un prodotto videoludico.

Se la materia prima, però, non è così popolare quanto Assassin’s Creed, i ruoli chiave della produzione cinematografica sono di altissimo livello. Stephen Gaghan è un regista moderno e innovativo, forse il nome giusto per un prodotto cinematografico figlio di un videogame. Ecco cosa ha dichiarato Ubisoft:

“Siamo davvero contenti di portare l’unicità della visione di The Division che ha Stephen in giro per il mondo” Queste le parole del CEO della divisione cinematografica del colosso videoludico. Siete contenti della scelta? Il brand The Division è adatto a una trasposizione cinematografica? Dite la vostra nei commenti!