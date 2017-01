Il film dedicato ad Han Solo è stato posticipato a Dicembre 2018?

Dicembre è diventato il mese preferito da tutti i fan della saga di, grazie alla strategia di, che ogni anno distribuirà un nuovo film, canonico o spin-off, proprio durante il periodo natalizio. Anche il film dedicato al giovanepotrebbe essere posticipato a Dicembre, qualche mese più tardi rispetto a quanto previsto.

The Force Awakens e Rogue One, di cui potete leggere la recensione qui, sono stati due film dal grandissimo successo sia di pubblico che di critica. Gli incassi di Rogue One, per fare un esempio, hanno recentemente sorpassato quelli di Captain America: Civil War, facendo diventare lo spin-off il secondo film più visto in America nel 2016.

Star Wars, però, è sempre stata una saga estiva, e il piano di Disney era di ripristinare questa tradizione proprio con il film dedicato al giovane Han Solo, previsto inizialmente per Maggio 2018. Secondo un rumor raccolto da Making Star Wars, il film potrebbe essere spostato a Dicembre proprio a causa dei grandi risultati raggiunti dagli altri episodi. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti!