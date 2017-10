Il domani tra di noi: Kate Winslet e Idris Elba nel secondo trailer italiano

La divisione italiana della 20th Century Fox ha diffuso in streaming il secondo trailer ufficiale de(in originale), con protagonisti

Tratto dal romanzo omonimo del 2010 di Charles Martin (edito in Italia da Corbaccio col titolo Le parole tra di noi), il film è diretto da Hany Abu-Assad su un adattamento di J. Mills Goodloe (Everything, Everything) e Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars Story). Il film, approdato nelle sale statunitensi lo scorso 6 ottobre, arriverà nelle sale italiane il 23 novembre prossimo.

Sinossi: Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.