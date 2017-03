Il direttore della fotografia Rodrigo Prieto debutterà alla regia con Bastard

Il direttore della fotografia candidato all'Oscar) si appresta a fare il suo debutto alla regia con il thriller sulla vendetta. Di origini messicane, ha lavorato con grandissimi registi quali

Jordan Horowitz (La La Land) sta producendo il film e Martin Scorsese sarà il produttore esecutivo assieme a Emma Koskoff Tilinger. First Look Media finanzierà il film. Rodrigo Prieto ha lavorato con Scorsese nel 2016 al film candidato all'Oscar Silence, così come nel 2013 a The Wolf of Wall Street. La sceneggiatura originale per Bastard è stata scritta da Bill Gullo e le riprese inizieranno nel primo trimestre del 2018. La storia è ambientata durante un diluvio incombente che minaccia di devastare la piccola cittadina di Bird’s Point, in Missouri.

“È un onore per me poter lavorare a questo film al fianco del mio formidabile partner First Look Media,” ha detto Horowitz. “Il lavoro di Rodrigo come direttore della fotografia mi ha sempre stupefatto, e vederlo dietro la macchina da presa per dirigere la sceneggiatura straordinaria di Bill sono tutti gli ingredienti necessari per un film davvero emozionante.”

Rodrigo Prieto è noto per il suo lavoro per film come Argo, 8 Mile, Alexander, Water for Horses, La mia vita è uno zoo, e la serie TV Vinyl per la HBO. È stato nominato per un Academy Award nel 2005 per la Migliore Fotografia nel film I segreti di Brokeback Mountain.

“Il lavoro di Rodrigo come direttore della fotografia comprende alcuni dei film più splendidamente realizzati, e non vediamo l'ora di veder prendere vita la sua visione come regista di un lungometraggio,” ha dichiarato Michael Bloom, presidente di First Look Media. “In combinazione con lo script accattivante di Bill e il dream team di produzione composto da Martin Scorsese, Emma e Jordan, siamo assolutamente entusiasti di far parte di questo progetto”.