Il Corvo: il regista Corin Hardy anticipa importanti progressi per il reboot?

Sono ormai anni che si parla di un reboot de, e di registi e attori ne sono passati ormai attraverso la lunga gestazione del progetto, da, ma adesso sembrerebbe che le acque si stiano muovendo conin cabina di regia.

Mentre il filmmaker è attualmente impegnato con la pre-produzione di The Nun, spin-off dedicato alla suora di The Conjuring 2 - Il Caso Enfield, tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una foto con i fan dove lo vediamo in compagnia del produttore Ed Pressman, uno dei grandi di Legendary Pictures. In aggiunta, la didascalia della foto cita direttamente il fatto che l'incontro e la cena siano stati organizzati proprio per parlare de Il Corvo.



Forse si inizia a vedere uno spiraglio per questo travagliatissimo progetto, e magari qualche aggiornamento significativo arriverà nei giorni a venire. Comunque, ultimamente era stato legato al film Jason Momoa come protagonista, ma dati i suoi impegni con Justice League e Aquaman è quasi certo che, per tenerlo nei panni del nuovo Corvo, la produzione posticiperà la produzione del reboot.