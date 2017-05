Il Corvo: il reboot sarà vetato ai minori

Il reboot/remake/nuova versione deha incontrato numerosi problemi dietro le quinte: da registi che hanno lasciato la regia ai famosi problemi della Relativity, passando per attori che sono stati ingaggiati per dar vita al personaggio di Eric Draven, per poi abbandonare il progetto.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sulla produzione, il produttore F. Javier Gutiérrez ha confermato a Forbes - tranquillizzando i fan del fumetto originale - che Il Corvo sarà vietato ai minori: "Non ho parlato con loro da un po', quindi non so lo status del progetto, ma lo faremo vietato ai minori [R Rated, nb.]. Vengo dall'Europa, sono un tipo 'dark' e lo faremo in quel modo. Se c'è un film che deve uscire vietato ai minori, quello è Il Corvo. E' cosi che sono riuscito a coinvolgere il creatore del fumetto, James O'Barr. Mi ha detto che se lo avessimo fatto vietato ai minori, lui si sarebbe fatto coinvolgere".

"Quando ho spiegato agli altri produttori il progetto, ho detto loro di leggere e comprendere il fumetto, e di non realizzarlo PG-13 perché non avrebbe avuto senso" spiega "Alcuni film possono essere per ragazzini, ma questo non deve esserlo necessariamente. Renderlo PG-13 distruggerebbe il materiale di partenza".