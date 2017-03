Il corto su Deadpool che precede Logan rilasciato ufficialmente online

è stato uno dei film più amati dello scorso anno, ed infatti è in preparazione un sequel sul famoso personaggio dei fumetti Marvel che, salvo complicazioni, arriverà nel 2018.

Un rumor, però, indicava la presenza di una scena extra in Logan - The Wolverine proprio con protagonista il mercenario chiacchierone intepretato da Ryan Reynolds. Inizialmente è stata smentita, per poi essere successivamente confermata.

La scena è una sorta di teaser trailer/cortometraggio allegato alle copie di Logan. Il corto, purtroppo, non è presente nelle copie italiane. Per questo Reynolds ha deciso di diramarlo ufficialmente in rete.

Poteta visionare il corto - con tanto di cameo di Stan Lee - qui sotto.

Ricordiamo che Deadpool 2 dovrebbe uscire nel 2018 per la regia di David Leitch.