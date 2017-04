Il contagio: riprese finite per il film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini

Si sono appena concluse le riprese de, nuovo film diretto da, adattamento dell'omonimo bestseller diche vedrà protagonista

Prodotto dalla Gekon Productions di Francesco Dainotti, il film così come il romanzo racconterà la periferia romana delle "borgate", dove a vigere è la legge della giungla, i sogni di lusso sono impossibili e c'è solo diffidenza reciproca. Nel cast vedremo anche Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Giulia Bevilacqua e Maurizio Tesei. Dainotti ha dichiarato: «Mi auguro che questo film possa segnare l'inizio di una lunga collaborazione con Kimerafilm e Rai Cinema, mediante un percorso condiviso rivolto all'autorialità e a una qualità cinematografica capace di coniugare anche i gusti del pubblico».



Oltre a Il contagio, la Gekon è impegnata anche alla produzione de Il principe delle pezze, le cui riprese sono invece partite da poco. A dirigere troveremo l'esordiente Alessandro Di Ronza, e il progetto è in sé un documentario che offrirà uno sguardo approfondito del cinema italiano mediante le tappe che hanno reso grande l'arte del costume cinematografico nel mondo.



In post-produzione, infine, c'è il mediometraggio Confinati a Ponza di Francesco Maria Cordella, un intimo ritratto di Benito Mussolini e Pietro Nenni durante gli anni di prigionia nell'Isola pontina.