Il compositore Hans Zimmer potrebbe non aver chiuso con i cinecomic

Dopo il suo lavoro suaffermò di aver finito di prestare il suo talento musicale ai film di supereroi. È stato anche accreditato su, ma èche ha scritto la colonna sonora per l’ultima fatica dinel mondo, usando come punto di partenza le musiche diper il film precedente.

Tuttavia, in una recente intervista con The West Australian, Zimmer ha cambiato atteggiamento. Il compositore che ha lavorato a Il Gladiatore, Man of Steel, la trilogia del Cavaliere Oscuro, Il Re Leone e Inception potrebbe tornare se riterrà che il momento è quello giusto. "È vero", ha detto Zimmer sul suo ritiro dalle pellicole supereroistiche, prima di aggiungere, "fino a quando arriverà qualcuno con una grande idea."

Il motivo per cui Hans Zimmer decise di allontanarsi da questo mondo musicale era quello di evitare di affrontare due versioni di Batman in un breve lasso di tempo. L'artista aveva appena finito di lavorare al Batman di Christian Bale nella saga del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, quando arrivò Batman V Superman: Dawn of Justice.

"Quante persone hanno scritto due temi di Batman nel corso della loro vita?", Ha detto Zimmer. "Avevo bisogno di una pausa. E avevo bisogno di dire categoricamente 'ho bisogno di una pausa'." D’altronde, con un curriculum come il suo, come dargli torto.

Il prossimo film a cui lavorerà Hans Zimmer è Rings, il film horror che uscirà nei cinema tra poche settimane, precisamente il 3 febbraio 2017. Il curriculum di Zimmer si estende fino alla recente serie Netflix The Crown e vanta oltre 100 ulteriori produzioni tra cinema e televisione. In totale, Zimmer è stato nominato per nove Academy Awards, sette Golden Globe e sette Grammy, ma ha vinto un Oscar per la miglior colonna sonora solo nel 1994 per Il Re Leone. Alcuni dei suoi lavori migliori di questi ultimi anni li ha realizzati per Interstellar, Il diritto di contare e Inferno.