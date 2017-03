Il cavaliere oscuro: nuovi storyboard svelano un diverso salvataggio di Rachel

Ormai tra i cinecomic più amati di sempre,dicontinua ancora a far parlare di se, questa volta grazie a nuovi storyboard che rivelerebbero un finale alternativo per una delle scene più amate con il Joker.

Stiamo parlando dell'irruzione al party di Bruce Wayne (Christian Bale)per la raccolta fondi a favore della candidatura di Harvey Dent (Aaron Eckhart). All'evento è presente pure Rachel (Maggie Gyllenhaal), che dopo l'irruzione del perfido Joker (Heath Ledger) decide di tenergli testa a suo rischio e pericolo, venendo lasciata infine cadere nel vuoto dopo un'affrettata intimazione di Batman, che prontamente si getta a salvarla, riuscendoci.



Adesso, però, grazie a questi nuovi storyboard dell'artista Stephen Forrest-Smith, sappiamo che la scena si sarebbe dovuta svolgere in modo diverso da quanto poi visto nel final cut. La grande differenza sta nel fatto che Batman utilizzi nella sequenza alternativa la sua pistola a rampino per afferrare Rachel a mezz'aria, rallentandone la caduta. Il finale, invece, è sempre con loro che atterrano sul tetto di un taxi.



Vi riportiamo gli storyboard nella gallery.