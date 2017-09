Il Cavaliere Oscuro: nel documentario su Heath Ledger si parla del "suo" Joker

Una clip del documentario che tratta la vita del grande attore scomparso giovanissimo,, rivisita il controverso personaggio dela cui Ledger ha dato vita ne "Il Cavaliere Oscuro".

Il ruolo dell'attore è diventato iconico, la sua versione del Joker è subito diventata di culto e l'ex agente di Heat, Steve Alexander, ricorda del momento in cui, per la prima volta, parlò con l'attore della possibilità di interpretare il personaggio:

"Ho chiamato Heath e gli ho detto: Allora, stanno mettendo insieme il prossimo film di Batman e il villain sarà il Joker, ti interessa? Senza aspettare un secondo, lui ha risposto: "Assolutamente! Voglio farlo! Come ci muoviamo? Prendo l'aereo?, volo, immediatamente! Voglio incontrare Chris. Puoi mettermi in contatto con Chris Nolan?"

Dopodiché, nel video si sente Ledger parlare della sua trasformazione nel Joker:

"Avevo già visto che tipo di tono aveva Batman Begins, quindi sapevo che c'era l'opportunità di avere una versione diversa del Joker, la cosa mi ha entusiasmato e sapevo cosa fare. Mi sono rinchiuso in una stanza per sei settimane e sono riuscito a far uscire fuori questa cosa inquietante. Camminavo come un pazzo per cercare la postura giusta, la voce, la voce è stata assolutamente una componente importante da modificare. Quando trovi la voce, puoi trovare anche il respiro all'interno di essa."

Heath Ledger è morto nel 2008, pochi mesi prima della premiere de Il Cavaliere Oscuro ed è stato poi insignito del premio Oscar postumo come miglior attore non protagonista per la sua performance.

Date un'occhiata alla clip e diteci cosa ne pensate nei commenti!