Il Cavaliere Oscuro: Heath Ledger chiese a Bale di picchiarlo sul serio

ha recentemente rivelato che Heath Ledger (premio Oscar postumo) gli chiese di farsi colpire davvero durante la scena dell'interrogatorio ne

La cosa in realtà non sorprende, considerando il fatto che chiunque avesse un minimo di familiarità con l'etica lavorativa di Ledger, sa bene quanto egli si immedesimasse in ogni parte che recitava. Alcuni hanno addirittura pensato che l'attore australiano fosse anche troppo zelante nel volersi calare profondamente in tutti i ruoli, compresi quelli più oscuri, ma è innegabile che il risultato abbia ampiamente pagato.

Il Joker de il Cavaliere Oscuro è quasi certamente l'interpretazione migliore di Heath Ledger e l'interazione con Christian Bale (interprete di Batman) è una delle migliori tra i due personaggi, di tutta la storia del cinema. Batman arriva in commissariato con Jim Gordon perché vuole che Joker riveli dove si trova Harvey Dent; come sempre però, il clown riserva per sé l'ultima risata, confidando a Batman che anche Rachel Dawes è in grave pericolo... Questo porta Il Cavaliere Oscuro a picchiare ferocemente la sua nemesi e sì, Ledger voleva che fosse reale quanto più possibile:

"Come potete vedere nel film, Batman inizia a colpire il Joker e si rende conto che non è il classico e ordinario nemico. Perché più lo colpivo, più si divertiva. Più gli davo soddisfazione, più era contento. E Heath si comportava in modo davvero simile. Mi istigava. Io gli dicevo "Ok, lo sai che non devo colpirti sul serio, vero? Sembrerà reale anche se non lo faccio." E lui "Continua, Continua, Continua... Se ne andava sbattendo ovunque in giro, e c'erano dei muri piastrellati all'interno di quel set, che erano sbeccati dai suoi colpi. La sua dedizione al ruolo era totale."