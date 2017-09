Il cast di Justice League protagonista di una nuova featurette

Il cast principale del prossimo cinefumetto di casa Warner Bros. Pictures/DC Comics,, è protagonista di una nuova featurette, titolata "Team Up" in cui vengono mostrate delle sequenze inedite e gli attori parlano dei propri personaggi e del film. Potete visionarla all'interno di questa notizia.

Il cast incluso nella featurette comprende Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) e Gal Gadot (Wonder Woman).

Justice League è il nuovo film dell'Universo Cinematografico della DC Comics che segue i precedenti L'Uomo D'Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Wonder Woman. In questo film firmato da Zack Snyder e Joss Whedon, gli eroi dovranno unirsi per fronteggiare una minaccia molto più grande: Steppenwolf.