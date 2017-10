Il cast del MCU anticipa un enorme photoshoot di massa! Le foto degli attori

Sembra proprio che laabbia riunito in queste ultime ore tutti gli attori dell'Universo Cinematografico per un gigantesco photoshoot di massa che vedrà ogni interprete, dai protagonisti alle co-star, insieme in un servizio fotografico dalla proporzioni davvero epiche.

Ma la cosa interessante e davvero bellissima è che gli attori, da Vin Diesel a Taika Waititi fino a Samuel L. Jackson, non hanno perso un secondo per condividere via social, tra Facebook, Twitter ed Instragram, alcuni loro scatti personali che li ritraggono in compagnia dei colleghi, in alcune foto molto divertenti -come quelle dove Paul Bettany bacia in bocca tutti.



Si sono creati anche degli "schieramenti", tipo quello degli attori afroamericani del MCU riuniti insieme in uno scatto davvero memorabile caricato da Jackson e con riportato in didascalia "Arriva l'oscurità per voi". Diesel ha invece condiviso un video nel mentre degli scatti, con tutti gli attori e registi in posa su delle scalinate. E la quantità di volti noti ammassati insieme è semplicemente impressionante!



Vi ricordiamo infine che Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, crossover che unirà insieme tutti i personaggi, uscirà nelle sale il prossimo 25 aprile 2018.