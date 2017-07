Il Black Adam di Dwayne "The Rock" Johnson non comparirà in Shazam!

Insieme al rumor che vorrebbe laintenzionata a cominciare la produzione dell'annunciato Shazam! entro fine anno, il sito che ha riportato la stessa notizia -comunque né smentita né confermata- ha rivelato anche un altro particolare interessante sul film.

Come scrive infatti el Mayimbe, l'iconico villain dell'opera, Black Adam, interpretato al cinema da Dwayne "The Rock" Johnson, non comparirà nella trasposizione del supereroe DC, essendo in programma per l'Universo Espanso un film stand-alone totalmente dedicato alla nemesi.



El Mayimbe aka Umberto Gonzalz afferma così che il regista David F. Sandberg (Annabelle: Creation) è stato scelto per dirigere l'adattamento cinematografico del fumetto, parlando in aggiunta dell'assenza di The Rock dal film, probabilmente anche dovuta alla lunga lista di progetti in cantiere, che vanno dal Jungle Cruise della Disney fino a Rampage, attualmente in produzione.



Shazam! non ha ancora una data d'uscita ufficiale.