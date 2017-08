If Beale Street Could Talk: Stephan James protagonista del film di Barry Jenkins

È oggi il puntualissimoa riportare la notizia che) è ufficialmente entrato nel cast di If Beale Street Could Talk , nuovo dramma del talentuoso, regista dell'ottimo, premio Oscar al Miglior Film.

James ricoprirà il ruolo da protagonista in questo interessante progetto prodotto da Annapurna Pictures e scritto e diretto da Jenkins. Basato sull'omonimo romanzo di James Baldwin, il film seguirà la storia di Tish, una donna di Harlem in lotta contro il tempo per dimostrare l'innocenza del marito in aula nel mentre della sua prima gravidanza. Una celebrazione dell'amore raccontata attraverso la storia di una giovane coppia, delle loro famiglie e delle loro vite.



L'attore vestirà i panni di Fonny, fidanzato di Tish. Fonti vice al sito riportano inoltre che la scelta della protagonista avverrà nelle prossime settimane. If Beale Street Could Talk non ha ancora una data d'uscita ufficiale.