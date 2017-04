Ian McKellen abbandonò l'idea di interpretare Silente in Harry Potter

E' successo dopo la morte di, che ha interpretato Silente nei primi due capitoli della saga,. Serviva un sostituto, e la Warner Bros pensò a

Ian McKellen è un'icona, un attore straordinario che ha dato volto a personaggi diventati parte dell'immaginario collettivo, come Magneto degli X-Men (trilogia originale più Giorni di un Futuro Passato), e Gandalf in tutte le trasposizioni cinematografiche della Terra di Mezzo, e dunque LOTR, come pure Lo Hobbit. Con la realizzazione poi, del live-action Disney La Bella e La Bestia, Sir Ian McKellen può aggiungere anche il personaggio di Tocksin, amatissimo maggiordomo del castello.

A discapito di ciò, ci sono ruoli importantissimi che McKellen ha rifiutato in carriera, e uno di questi è proprio quello del Preside più amato di sempre: Albus Silente. Il motivo è particolare. Il defunto Harris, è stato sempre apertamente critico nei confronti delle doti attoriali di McKellen ed era cosa risaputa. Nello specifico, lo credeva "tecnicamente brillante, ma privo di passione". E nonostante Ian stesso abbia detto alla BBC, durante il programma HARDtalk, che queste critiche erano prive di senso, non se l'è sentita di rimpiazzare un attore che sapeva essere un suo aspro critico che non apprezzava il suo lavoro.

"Quando mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se fossi interessato a prendere parte ai film di Harry Potter non hanno specificato in quale ruolo," dice, "avevo inteso però quale potesse essere, e non potevo... davvero, non potevo prendere la parte di un attore che sapevo non apprezzare il mio operato."

Alla fine il ruolo andò al Michael Gambon, che ha interpretato il mago per tutti i restanti film della saga. McKellen sembra non avere rimpianti per non aver preso parte al franchise, dicendo in tono scherzoso "io sono il mago vero", riferendosi al tempo trascorso interpretando Gandalf, anche se ammette che "beh, a volte, quando vedo i poster di Mike Gambon, l'attore che ha interpretato Silente in modo glorioso, talvolta penso di essere io!"

La Bella e la Bestia, con Ian McKellen e Emma Watson (Belle) è attualmente in sala.