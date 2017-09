I, Tonya: il biopic con Margot Robbie punta agli Oscar 2018

Dopo l’ottima accoglienza della critica e del pubblico presenti al Toronto International Film Festival, il biopicè stato programmato per un’uscita nelle sale americane il prossimo 8 dicembre.

Questo dà modo al film di collocarsi in una posizione ideale per la stagione dei premi di quest’anno, e in molti indicano la pellicola come una delle candidate ai prossimo premi Oscar, in particolare per quello che riguarda l’interpretazione di Margot Robbie.

Diretto da Craig Gillespie (Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night), il film è stato scritto da Steven Rogers (Natale all’improvviso, Nemiche amiche) e si basa sulla vera storia della pattinatrice artistica olimpionica Tonya Harding, coinvolta nell’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan avvenuta nel gennaio 1994, che si ritirò dalla competizione consegnando il titolo proprio alla Harding.

Nel cast della pellicola ci sarà anche Sebastian Stan nel ruolo di Jeff Gillooly, l'ex marito della Harding che contribuì ad organizzare l'aggressione, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Allison Janney e Mckenna Grace. La Robbie è attesa anche in un altro biopic, quello su A.A. Milne Addio Christopher Robin.