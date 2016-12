I ruoli migliori (e che probabilmente non conoscete) di Carrie Fisher

Non tutti sanno che Carrie Fisher era una presenza fissa nel cast vocale del cartoon I Griffin. L'attrice doppia Angela, dirigente dell'industria dove lavora Peter. Dapprima lo tratta in maniera severa, poi - in una puntata - finisce per innamorarsene.

Probabilmente avrete visto il primo Austin Powers una decina di volte, ma in pochi avranno notato Carrie Fisher. Nel film l'attrice ha un piccolo ruolo nella parte di una psichiatra familiare che tenta di riconciliare il Dr. Male con il suo figlio Scott.

Più recentemente, la Fisher ha anche partecipato ad un episodio della seconda stagione del serial 30 Rock. In questa puntata, Carrie Fisher interpreta una scrittrice comica degli anni '60, idolo della protagonista. Nel finale c'è anche un omaggio a Star Wars, recitando la frase "Aiutami, Liz Lemon! Tu sei la mia unica speranza!".

Probabilmente il suo ruolo più auto-ironico. In Scream 3, che ha anche aiutato a scrivere, Carrie Fisher interpreta il ruolo di Bianca Burnette, dipendente dei Sunrise Studios. Per i personaggi del film è troppo somigliante con la ben più nota 'Carrie Fisher' e Burnette afferma che "ha perso il ruolo della Principessa Leia soltanto perché l'altra è andata a letto con George Lucas"!

il suo ruolo più memorabile, però, resta e resterà per sempre quello di Leia Organa nella saga di Star Wars.

L'attrice, che è venuta a mancare nella giornata di ieri, sarà per sempre ricordata per. Noi di Everyeye vogliamo, però, mostrarvi alcuni ruoli della Fisher - che probabilmente non conoscete - e che, per noi, sono memorabili.