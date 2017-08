I registi di Crazy, Stupid, Love alla regia di Joker & Harley Quinn

Un nuovo progetto in casa Warner Bros. Pictures/DC Comics sembra avere la priorità assoluta rispetto ad altri progetti. Il The Hollywood Reporter conferma che lo studio sta procedendo con un film incentrato su

Lo studio ha ingaggiato Glenn Ficarra & John Requa (Crazy, Stupid, Love) per scrivere e dirigere il film per la Warner Bros. Margot Robbie tornerà ad interpretare Harley Quinn nella pellicola, cosi come Jared Leto che ha firmato un contratto con lo studio per interpretare nuovamente il Joker.

Rispetto al film sulle origini del Joker e, secondo gli ultimi rumor, The Batman, Joker & Harley Quinn sarà parte dell'Universo Cinematografico DC. Le riprese dovrebbero partire immediatamente dopo quelle di Suicide Squad 2, secondo le intenzioni della Warner.

La pellicola è descritta come una storia d'amore criminale. Non ha ancora una data di uscita.