I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta, Julia Roberts si unisce al cast

ha rivelato oggi che il premio Oscar(Eat Pray Love, Valentine’s Day) si è unita al cast del terzo film dedicato agli omini blu, intitolato, per prestare la sua voce a un nuovo personaggio femminile chiamato originariamente

"I Puffi sono una parte così divertente della nostra cultura dell'animazione", ha detto Julia Roberts. "Erano popolari quando ero una bambina ed erano popolari anche quando i miei figli erano piccoli. È divertente far parte di un gruppo così dolce che continua a far divertire i giovani." Potete dare un primo sguardo al nuovo personaggio nell’immagine qui sotto!

In questo nuovo lungometraggio animato dedicato ai Puffi, una misteriosa mappa spingerà Puffetta e i suoi migliori amici Forzuto, Tontolone e Quattrocchi in una gara emozionante, avvincente e piena di creature magiche attraverso la Foresta Segreta per trovare un villaggio perduto prima che lo scovi il malvagio mago Gargamella. Con questo incredibile viaggio pieno di azione e di pericoli inaspettati, i Puffi si inoltreranno su un percorso che porterà alla scoperta del più grande segreto della storia del loro minuscolo popolo!

I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta presenta in originale le voci di Demi Lovato nei panni di Puffetta, Rainn Wilson nel ruolo del malvagio Gargamella, Mandy Patinkin nel ruolo del Grande Puffo, Joe Manganiello nei panni di Forzuto, Jack McBrayer nei panni di Tontolone e Danny Pudi in quelli del fastidioso Quattrocchi.

I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta è stato diretto da Kelly Asbury, già regista di Shrek 2 e Gnomeo & Juliet, basandosi su una sceneggiatura scritta da Stacey Harman e Pamela Ribon. Il film è stato prodotto da Jordan Kerner (La tela di Carlotta, I Puffi), e co-prodotto da Mary Ellen Bauder Andrews (Hotel Transylvania).

I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile 2017.