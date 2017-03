I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta, ecco la nuova clip con il "Puffo-board"

La Sony Pictures ha rilasciato online una nuova, divertente clip per, terzo adattamento cinematografico dei piccoli gnomi blu creati daquesta volta solo in versione animata.

Nel filmato di oggi vediamo il solo e unico Puffo Forzuto -riconoscibile dal cuore tatuato sul braccio destro- incitare Puffetta e altri membri del gruppo a divertirsi, e mentre uno solo di loro pensa alla Pizza, per gli altri il divertimento è solo il "Puffo-board", che come potete benissimo immaginare è un mini snowboard adatto però non solo alla neve. E Forzuto è davvero un maestro sulla tavola. Vedere per credere.



Vi ricordiamo che Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta vedrà la gang guidata da Grande Puffo all'esplorazione di una misteriosa foresta incantata, popolata da creature magiche e bellissime, anche se dovranno fare sempre attenzione al perfido Gargamella.



Il film uscirà nelle sale il prossimo 6 aprile. Ecco la clip: