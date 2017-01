I prossimi film DC saranno più divertenti: parola di Will Beall

Collider ha avuto l'opportunità di parlare con, lo sceneggiatore del prossimo film stand-alone su, che vedrà la luce nel corso del 2018 con la regia dia vestire i panni del supereroe.

"Aquaman sarà molto divertente" ha spiegato Beall nell'intervista "Quel che abbiamo progettato sia io e - specialmente - James... lui ha un'idea molto chiara del tono che dovrà avere, e penso che Aquaman lascerà a bocca aperta il pubblico, non solo a livello visivo, ma anche la storia è grandiosa".

Beall ha poi aggiunto sui prossimi titoli della DC Comics: "Penso che Justice League... e non penso di andare incontro a qualche problema se lo dico... sarà molto più divertente. Non ho ancora visto Wonder Woman, ma Batman v Superman era più cupo. Justice League è decisamente più divertente. Credo che questa sia la direzione in cui vogliano procedere adesso con questi film".