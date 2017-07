I poster ufficiali del Comic-Con di Pantera Nera e Thor: Ragnarok

Oltre alle varie news e al materiale promozionale mostrato in anteprima, ci sono ancora alcune sorprese che arrivano dall’ultimo San Diego Comic-Con e che riguardano i film dell'Universo Cinematografico Marvel.



Dalla convention arrivano solo oggi per la prima volta in versione ufficiale i poster di Pantera Nera e Thor: Ragnarok presentati nel corso del panel della Marvel. Su queste pagine potete anche visualizzare il nuovo poster italiano del film di Ryan Coogler, il quale uscirà nelle nostre sale il 2 febbraio 2018.

Sinossi: Black Panther vede il principe T’Challa tornare nella sua tecnologicamente avanzatissima nazione africana, Wakanda, dopo la morte di suo padre nell'attentato di Vienna, per succedergli al trono e diventare dunque re. Quando però un potente nemico ritornerà, il suo ruolo di sovrano e la sua stessa identità di Black Panther verranno messe in discussione e T’Challa si imbarcherà in un terrificante conflitto che metterà a rischio non solo il destino di Wakanda, ma quello del resto del mondo. Costretto ad assistere a tradimenti e ad affrontare pericoli, il giovane re dovrà creare un gruppo di combattenti che si schierino al suo fianco, dovrà scatenare tutto il potere di Pantera Nera e cercare così di sconfiggere i nemici per mantenere Wakanda e il suo avanzato stile di vita, al sicuro.