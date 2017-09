I Nuovi Mutanti: Stacey Snider della Fox descrive il cinefumetto Fox/Marvel

Le riprese de, prossimo cinecomic della Fox ispirato ai fumetti, sono terminate, ed i fan non vedono l'ora di vedere qualche prima immagine.

Nell'attesa, in un'intervista con Variety, Stacey Snider della Twentieth Century Fox ha stuzzicato i fan riguardo l'adattamento cinematografico ad opera di Josh Boone.

"Se facciamo un cinefumetto, dobbiamo chiederci 'qual è la nostra versione? Che cos è un film Marvel della Fox?'" spiega Snider "Quando guardate Logan o Deadpool, o I Nuovi Mutanti, vedrete che ognuno di loro ha una propria personalità. Abbiamo tentato di differenziarli il più possibile.".

"I Nuovi Mutanti è incentrato su dei teenager che vengono a contatto con i propri poteri da poco" continua "E' come guardare dei mutanti attraversare l'adolescenza e non hanno il controllo degli impulsi, dunque sono pericolosi. L'unica soluzione è metterli in una sorta di istituto alla Qualcuno volò sul nido del cuculo o alla Breakfast Club. Protegge le persone fuori, ma è strano e combustibile all'interno. E' come un film su una casa infestata con un manipolo di adolescenti in piena tempesta ormonale. Non lo vediamo come una pellicola di supereroi ma più come un film alla Shining, non come un "adolescenti che salvano il mondo".".