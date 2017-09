I Nuovi Mutanti: le riprese al termine, ecco il logo ufficiale

Il cinecomic ispirato ai fumetti della Marvel è prodotto dalla Twentieth Century Fox ed è atteso nelle sale per il 13 aprile 2018.

Anche se sarà PG-13, il regista aveva spiegato in un'intervista che il cinecomic sarà una sorta di horror adolescenziale: "sarà un film sugli X-Men più dark, surrealista e impressionista. Un film tipo 'Stephen King incontra John Hughes'. Adoro che la Fox voglia realizzare questi spin-off drasticamente differenti l'uno dall'altro".

