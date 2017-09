I Nuovi Mutanti: le riprese del film sono ufficialmente concluse!

New Mutants, I Nuovi Mutanti film diretto da, ha concluso la fotografia principale. Lo hanno "dichiarato" cast e lo stesso regista via social, con una serie di post conditi da foto.

La 20th Century Fox, con I Nuovi Mutanti, ha certamente in cantiere uno dei progetti più unici visti finora sul grande schermo. Lo studio sta infatti spingendo molto per allargare l'universo dedicato ai mutanti, considerato anche il grande successo riscosso da pellicole quali Deadpool e Logan, entrambi acclamati da pubblico e critica per l'originalità e la diversificazione dei "toni".

La produzione di I Nuovi Mutanti era iniziata a Boston, pochi mesi fa e adesso è arrivata la notizia che le riprese sono ufficialmente concluse. Per festeggiare la fine del lavoro dunque, cast e regia l'hanno fatto sapere a tutti via Instagram e potete vedere le foto e le caption qui sotto.

Siete curiosi di vedere come saranno portati sullo schermo I Nuovi Mutanti? Ditecelo nei commenti!