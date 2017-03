I Nuovi Mutanti: riprese anche a Boston?

La data di uscita per il cinefumetto della Fox non è ancora stata ufficializzata. I Nuovi Mutanti sarà uno spin-off cinematografico degli X-Men.

Fino ad oggi, sapevamo che le riprese del cinecomic si sarebbero svolte quest'estate a Montreal, Canada, ma ora Josh Boone ha fatto sapere - tramite alcune foto su Instagram - che si svolgeranno anche a Boston. A questo punto, non è chiaro se le riprese dei Nuovi Mutanti si svolgeranno soltanto a Boston o in entrambe le location ma vi terremo aggiornati a riguardo.

Uno dei prossimi cinefumetti dellasviluppati della Fox che vedremo quasi sicuramente è, che vedràalla regia. Ora conosciamo qualche dettaglio in più sulle riprese del film.

