I Nuovi Mutanti renderà giustizia al fumetto originale

Uno dei cinefumetti più interessanti in uscita nel panorama cinematografico del 2018 è, sicuramente,, nuovo spin-off della saga cinematografica dedicata agli, per la regia di

Stacey Snider della Fox ha definito il cinecomic come "non un pellicola di supereroi ma più come un film alla Shining, non come un "adolescenti che salvano il mondo", il che ha, ovviamente, incuriosito non poco i fan del fumetto originale.

In attesa di un trailer, è la protagonista Anya Taylor-Joy, interprete di Magik, a dire la sua sul film in una nuova intervista: "penso la cosa migliore della pellicola sia Josh Boone, il nostro regista. E' un fan sfegatato dei fumetti e ama questi personaggi cosi tanto, che è veramente interessato a rendergli giustizia per tutte le persone che, come lui, li adorano. Noi ci sentiamo cosi fortunati ad aver interpretato dei personaggi cosi amati. E anche se si discosterà non poco dagli altri film sugli X-Men, i fan non resteranno delusi".