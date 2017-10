I Nuovi Mutanti: online il primo trailer ufficiale del cinefumetto Fox/Marvel

Come promesso, la Twentieth Century Fox ha diramato in rete il primo trailer ufficiale de, cinefumetto targato Fox ispirato ai fumetti della. Trovate il trailer - anche in italiano - nella nostra news.

La regia di questo spin-off della saga cinematografica sugli X-Men è affidata a Josh Boone, regista di Colpa delle Stelle, che ne ha anche co-scritto la sceneggiatura. Nel film un gruppo di mutanti giovani dovrà affrontare le conseguenze dei loro poteri, in un cinecomic descritto come un "horror giovanile" molto diverso dalle precedenti pellicole sui mutanti della Marvel.

A guidare il cast è Anya Taylor-Joy nei panni del personaggio di Magik. Insieme a lei Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.

Il film arriva nei cinema statunitensi il 13 aprile 2018.