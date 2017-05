I Nuovi Mutanti: nuovi rumor su Xavier e Cannonball

, spin-off della saga cinematografica dedicata agli, entrerà in produzione presto, con una data di uscita fissata dalla Twentieth Century Fox per il 13 aprile 2018.

Ed infatti, ieri sera, vi abbiamo svelato che le attrici Anya Taylor-Joy e Maisie Williams sono entrate a far parte del cast nei panni, rispettivamente, di Magik e di Wolfsbane. Ora Borys Kit di The Hollywood Reporter cerca di chiarire gli altri rumor circolati in rete in questi mesi riguardo l'adattamento del fumetto della Marvel.

Secondo Kit, il Professor Charles Xavier, con il volto di James McAvoy, non sarà nel film: "James McAvoy come Prof X nei Nuovi Mutanti: non è vero. Non è nella pellicola, secondo le mie fonti".

Inoltre Kit smentisce anche il possibile coinvolgimento di Nat Wolff: "Altro rumor da smentire: Nat Wolff nei panni di Cannonball. Non accadrà".