I Nuovi Mutanti: domattina arriva il primo teaser ufficiale!

E dunque aspettiamo domani mattina per dare una prima occhiata all'arrivo dei Nuovi Mutanti sullo schermo.

Quest'anno la Fox ha rilasciato un solo film sui mutanti - Logan - ma il 2018 ne vedrà uscire ben tre, il primo dei quali sarà, appunto, I Nuovi Mutanti che seguirà le avventure di un gruppo di giovani che scoprono di avere i poteri mentre sono intrappolati in un edificio segreto. Addirittura il film viene definito come una pellicola su "una casa stregata" e vira verso il genere horror molto più di qualsiasi altro film del genere.

La Twentieth Century Fox, col nuovo film, sta dunque ampliando l'universo dei mutanti, dopo pellicole dedicate anche a personaggi singoli come Wolverine e Deadpool.

, il regista dello spinoff degli X-Men intitolato I Nuovi Mutanti, ha annunciato l'arrivo del primo teaser online. La notizia l'ha data via Instagram.

