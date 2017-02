I Nuovi Mutanti: un concept art conferma Maisie Williams come Wolfsbane

Lo scorso anno è apparso in rete un fantastico storyboard animato de, spin-off cinematografico degli, che era firmato da. Adesso il registaha condiviso su Twitter una nuova concept art.

In questa concept art, che trovate qui sotto, vediamo il personaggio di Wolfsbane con le fattezze della giovane attrice Maisie Williams (Il Trono Di Spade), che era proprio rumoreggiata per tale parte. Concept ufficiale o meno, non lo sappiamo, ma è stato condiviso proprio da Boone ed è firmato da Ashley Guillory, coinvolto - come vi abbiamo detto - nel progetto.

La produzione de I Nuovi Mutanti dovrebbe partire entro l'estate; a quanto pare la Fox farà uscire lo spin-off nel 2018. Vi terremo aggiornati.