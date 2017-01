I Nuovi Mutanti: un casting call conferma i personaggi

Un nuovo - presunto - casting call per, spin-off della saga cinematografica di, è apparso in rete, svelando e, dunque, confermando i personaggi principali che vedremo nella pellicola di

Ovviamente, come per ogni casting call, i nomi sono 'fittizi' per mascherare le vere 'identità' dei personaggi.

CHRIS, uomo, 17 anni. Alto, del Kentucky. [Dovrebbe essere Cannonball, nb.]

ANNA, donna, 17 anni. Russa, sexy. [Dovrebbe essere Magik, nb.]

ROB, uomo, 16 anni. Brasiliano, fico, fiducioso e molto bello. [Dovrebbe essere Sunspot, nb.]

JESSICA, donna, 16 anni. Britannica, capelli rossi stile punk rock, trovatella. [Dovrebbe essere Wolfsbane, nb.]

Per i ruoli di Cannonball, Magik e Wolfsbane erano in lizza Natt Wolff, Anya Taylor-Joy e Maisie Williams; Sunspot è già apparso in X-Men - Giorni di un futuro passato interpretato da Adan Canto, ma è chiaro che la Fox voglia 'reboottare' il personaggio rendendolo più giovanile.

Nel casting call mancherebbe Dani Moonstar/Mirage, che secondo voci di corridoio avrebbe già un volto (ma non ci è ancora dato sapere chi la interpreterà).