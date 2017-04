I Nuovi Mutanti: Caio Paduan in lizza per Sunspot?

Ormai sappiamo con certezza che, sorta di spin-off della saga cinematografica di, è uno dei film ispirati ai fumetti della Marvel prodotti dalla Fox in arrivo nel 2018.

Il casting sembra sia già partito ed ora abbiamo una piccola informazione "dietro le quinte". Secondo il sito Omelete, l'attore brasiliano Caio Paduan è in lizza per interpretare il ruolo del mutante Roberto da Costa a.k.a. Sunspot nel film. Secondo il sito, Paduan è stato provinato per la parte ma non ha ancora ricevuto una chiamata dai produttori sull'esito - positivo o negativo - del provino.

La regia de I Nuovi Mutanti è stata affidata a Josh Boone, che è un fan storico della saga a fumetti. Il film arriverà nelle sale il 13 aprile 2018.