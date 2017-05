I Nuovi Mutanti: Anya Taylor-Joy & Maisie Williams ufficialmente nel cast

Come rumoreggiato da diverso tempo,saranno ufficialmente parte del cast de, spin-off cinematografico della saga deglidiretto da

Le due attrici erano rumoreggiate per il film sin dallo scorso anno; Josh Boone aveva chiaramente affermato di volerle a bordo del cast e le aveva "inseguite" a lungo. Ora il The Hollywood Reporter conferma la notizia.

Anya Taylor-Joy, vista di recente in Split, darà il volto a Ilyana Rasputin alias Magik, la sorella del "ben più noto" Colosso. Maisie Williams, star de Il Trono di Spade, sarà, invece, la mutante Rahne Sinclair alias Wolfsbane, che è in grado di tramutarsi in un lupo.

La pellicola è basata sull'omonimo fumetto della Marvel ed è prodotta dalla Fox. Sarà nei cinema a partire dal 13 aprile 2018.