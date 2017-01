I Nuovi Mutanti: Anya Taylor-Joy conferma James McAvoy e il villain

La giovane attrice ha poi confermato la presenza di James McAvoy nei panni di Xavier. Intervistata sulla possibilità del ritorno di McAvoy come il Professor X nello spin-off, Taylor-Joy afferma: "penso che James sia già parte del film, non è cosi?".

Parlando dello storyboard diffuso settimane fa , l'attrice sembra aver 'semi-confermato' il suo coinvolgimento e il villain del film, Demon Bear: "Ho visto Demon Bear nello storyboard, è fico. Sono una grandissima fan quindi mi piacerebbe essere coinvolta nel progetto. Non posso dire molto ma mi piacerebbe esserci. Credo che quest'anno sarà davvero eccitante".

Durante il tour promozionale di, l'attricesembra aver confermato (almeno in parte) il suo coinvolgimento nel film dedicato a, spin-off della saga degliin cui dovrebbe dare il volto alla mutante nota come Magik.

