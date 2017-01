I Minions ritornano: annunciato il sequel per il 2020

Non poteva essere altrimenti. Come previsto, ancheavrà un sequel. La Universal Pictures e Illumination Entertainment hanno ufficializzato un sequel di, fissando la data di uscita per il 3 luglio 2020.

Attualmente non si conoscono dettagli sulla trama, né sul cast tecnico che lavorerà a questo Minions 3. Nel frattempo, rivedremo i Minions in Cattivissimo Me 3, in uscita quest'anno nelle sale cinematografiche.

Il primo film dedicato ai Minions, uscito nel 2015, ha incassato 1.159 miliardi al botteghino di tutto il mondo ed è ancora undicesimo nella classifica dei film di tutti i tempi che hanno incassato di più nel mondo. Nella pellicola, prequel di Cattivissimo Me, i Minions hanno accidentalmente eliminato tutti i loro padroni, e questo li ha portati in uno status di depressione. Tre di loro - Kevin, Stuart, Bob - intraprendono un viaggio alla ricerca di un nuovo boss da servire e lo trovano nella letale Scarlett Sterminator. Peccato che non tutto sembra andare per il verso giusto...