I Mercenari 4: Sylvester Stallone abbandona il progetto per divergenze creative

Il quarto capitolo de I Mercenari è ancora atteso per il 2018, ma purtroppo il leadernon farà più parte del folto gruppo di action-men, dato che ha abbandonato in queste ultime ore il progetto per divergenze creative.

Il produttore Avi Lerner ha dichiarato: «Non credo sia ancora finita. A mio avviso, non è ancora morto». Lerner si riferisce ovviamente a un possibile ritorno del protagonista nei panni di Barney Ross al fianco dei colleghi Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Terry Crews e moltissime altre star del cinema d'azione.



Solo a inizio anno, Stallone aveva dichiarato che con I Mercenari 4 "avremmo visto qualcosa di diverso e spettacolare", quindi speriamo possa tornare sui suoi passi, anche perché non è chiaro quanto il franchise possa attualmente sopravvivere senza la sua presenza.



Cosa ne pensate?