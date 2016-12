I Mercenari 4: l'ultimo film arriva nel 2018

Un quarto capitolo della saga dedicata ai famigerati Expendables, a.k.a.da noi in Italia, è rumoreggiato da molto tempo. I fan delle star d'azione anni '80 non vedono l'ora di rivedere i loro beniamini in azione in una nuova pellicola della saga.

Più di un anno fa si era rumoreggiato fortemente un quarto capitolo nel 2017, ma cosi non è stato. Adesso sembrerebbe ufficiale, invece. Il The Hollywood Reporter svela che I Mercenari 4 dovrebbe arrivare nel 2018, grazie all'acquisizione dei diritti della saga da parte di Splendid Film.

Secondo le voci, il quarto capitolo del franchise sarebbe l'ultimo. Il budget stimato è di circa 100 milioni di dollari e, ovviamente, Sylvester Stallone dovrebbe tornare nel cast nel ruolo del protagonista. Stallone è stata la forza trainante di questa saga rivestendo i panni non solo di attore, ma anche di produttore e co-sceneggiatore.