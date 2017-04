I Mercenari 4: anche Arnold Schwarzenegger abbandona il film

Un'altra brutta notizia per il franchise dedicato ai. A riportare la brutta notizia è EW: un altro attore principale della saga ha deciso di abbandonare il quarto episodio. Stiamo parlando di

L'attore è stato intervistato da EW dopo la notizia che vuole Sylvester Stallone abbandonare I Mercenari 4 per divergenze creative con Avi Lerner di Millenium Films, produttore della saga. Schwarzenegger ha dichiarato, quindi, che non prenderà parte al quarto capitolo: "Non ci sono Mercenari, senza Sly. Non farò mai un film senza di lui, quindi non ci sarò".

La pellicola, secondo le intenzioni del produttore, sarebbe dovuta uscire nel 2018. Al momento non c'è un regista; Stallone ha svolto, oltre il ruolo di attore, anche quello di produttore e sceneggiatore della saga.