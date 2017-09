I Marvel Studios stanno sviluppando un film sui Power Pack?

I Marvel Studios sono inarrestabili: stanno continuando a sviluppare numerose proprietà tratte dai propri fumetti. Ora That Hashtag Show svela uno dei potenziali progetti che lo studio sta pianificando per i prossimi anni.

Secondo una fonte interna del sito, i Marvel Studios starebbero pianificando una pellicola incentrata sui Power Pack. Questi personaggi erano tra quelli citati dalla Marvel all'inizio della propria avventura cinematografica in solitaria, ma non è mai stato progettato alcun film (o serie tv) su di loro fino ad oggi.

I Power Pack sono degli eroi di età infantile/adolescenziale creati da Louise Simonson e June Brigman nel 1984. Jonathan Schwartz starebbe supervisionando il progetto per la Marvel; l'idea dello studio è quella di sfornare un cinecomic alla Spy Kids. That Hashtag Show ci tiene a precisare che il progetto, al momento, non ha una data di uscita né il via libera della Marvel.