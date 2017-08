I Marvel Studios stanno considerando l'idea di includere Nova

, insieme a, stanno sviluppando attualmente il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Il filmaker dista aiutando il presidente dello studio a progettare i prossimi film della Marvel.

Con le pellicole già in fase di sviluppo, in un Q&A è stato chiesto a James Gunn se c'è la possibilità di vedere il Nova originale, Richard Rider, nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. "Si, sicuramente" conferma il regista di Guardiani della Galassia vol. 2 "Nova è uno di quei personaggi che vengono fuori quando discutiamo del futuro di quest'universo. In Vol.3 vogliamo presentare svariati nuovi personaggi. Sarà l'ultimo film incentrato su questa versione dei Guardiani della Galassia".

E voi da chi vorreste vedere interpretato il personaggio di Richard Rider?